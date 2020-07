B127 wird heute Nacht gesperrt

Die Bauarbeiten sind an den Felswänden nicht zu übersehen. Aktuell sind es Felsabtragungsarbeiten, für die in der Nacht auf Dienstag die B 127, die Rohrbachstraße, gesperrt werden muss. Von 10 bis 23.30 Uhr steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung, ab dann ist bis 4.30 Uhr früh die gesamte Straße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Eine lokale Umleitung ist ausgeschildert.

In den kommenden Wochen müssen sich Verkehrsteilnehmer auch tagsüber auf Behinderungen im Vorwärtskommen einstellen. Denn mit dieser Woche starten die Sprengarbeiten in unmittelbarer Nähe zur B 127, die bis in den August andauern. Im Zuge dieser Arbeiten kann es wiederholt vorkommen, dass aufgrund der Nähe der Sprengstellen zur Straße Gestein auf die zu diesen Zeitpunkten gesperrte Fahrbahn fällt und somit Reinigungsarbeiten erforderlich sind.

Die ASFINAG appelliert daher an alle Lenkerinnen und Lenker, die B 127 im Bereich zwischen Linz und Puchenau über den Sommer nach Möglichkeit jeweils Dienstag, Mittwoch und Donnerstag zwischen 10 und 11 Uhr vormittags zu meiden oder eine alternative Route zu wählen.