B127: Lenker übersah in Puchenau Stau-Ende - Kollision

Ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach fuhr gegen 18 Uhr mit einem Kleintransporter auf der Rohrbacher Bundesstraße (B127) von Linz kommend Richtung Ottensheim. In Puchenau hatte sich im Abendverkehr ein Stau gebildet. Der Lenker übersah das stehende Auto einer 33-Jährigen aus dem Bezirk Rohrbach. Er versuchte noch zu bremsen und auf die Gegenfahrbahn auszuweichen, rammte aber das Heck des Pkw mit einer Geschwindigkeit von ca. 70 Kilometern pro Stunde.

Durch das Ausweichmanöver wich der entgegenkommende Pkw, gelenkt von einer 41-Jährigen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, nach rechts auf Bordsteine aus. Dadurch wurde der rechte vordere Reifen des Wagens stark beschädigt.

Die 33-jährige Autolenkerin wurde bei dem Zusammenstoß unbestimmten Grades verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung Walding in das LKH Rohrbach gebracht. An ihrem Pkw und am Fahrzeug des 47-Jährigen entstand erheblicher Sachschaden.

Die drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Puchenau übernahm die Straßenreinigung, die B127 war im Unfallbereich für etwa eine halbe Stunde gesperrt.

