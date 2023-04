"Autostopper" fragte in Ebelsberg nach Drogen und wurde aggressiv

Der Mann soll am Dienstagabend beim Bahnhof in Ebelsberg Autofahrer angehalten und nach Drogen gefragt haben. Gegen 19.15 Uhr wurde die Polizei darüber informiert. Die Beamten trafen wenig später auf einen jungen Rumänen, der keinen Wohnsitz in Österreich hat. Weil er sich von Anfang an aggressiv verhielt und nicht beruhigte, wurde der 30-Jährige festgenommen.

"Er wehrte sich massiv, trat mit den Füßen herum und versuchte mehrfach, sich loszureißen", so die Polizei. Man entschied sich, die Dienstwaffe als Pfefferspray zu benutzen. Erst dann konnten die Beamten den Mann in den Griff bekommen. Nachdem sich das Rote Kreuz um den 30-Jährigen gekümmert hatte, wurde dieser zum Arrestwagen gebracht. Er sei erneut "hochaggressiv" geworden, trat mit den Beinen aus und verletzte einen Polizisten.

Der Mann wurde verhaftet, tags darauf folgte die Einvernehmung. Einen Polizisten wollte er nicht verletzen, sagte er. Sein aggressives Verhalten rechtfertigte der 30-Jährige mit starker Alkoholisierung und Drogenkonsum. Er befindet sich nun in der Justizanstalt Linz.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.