Autospiegel demoliert und randaliert, Linzer festgenommen

Die Frau beobachtete gegen 2.40 Uhr in der Klausenbachstraße einen Mann, der von geparkten Pkw die Seitenspiegel heruntertrat. Aufgrund einer guten Täterbeschreibung konnte der Verdächtige kurz darauf an der Straßenbahnhaltestelle "Ferdinand-Markl-Straße" angehalten werden. Es handelte sich um einen 48-Jährigen Linzer. Dieser verhielt sich gegenüber den einschreitenden Beamten jedoch sofort äußerst aggressiv. Da er trotz mehrmaliger Abmahnung sein Verhalten nicht einstellte, wurde er festgenommen, so der Polizeibericht.

Insgesamt wurden acht Pkw durch den Täter beschädigt wurden. Weiters ist der 48-Jährige dringend verdächtig, in ein Geschäft in der Klausenbachstraße eingebrochen zu haben. Er wurde in das Linzer Polizeianhaltezentrum gebracht.