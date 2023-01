Autos sollen weichen: Linzer City will attraktiver werden

Lange wird in Linz bereits über einen autofreien Hauptplatz diskutiert oder darüber, ob Fußgängerzonen für die Geschäfte mehr Vor- oder mehr Nachteile haben.

Bürgermeister Klaus Luger und Planungsstadtrat Dietmar Prammer (beide SPÖ) haben sich am Dienstag überraschend weit vorgewagt: Man wolle "den motorisierten Individualverkehr möglichst rausbringen", so Prammer, der auch die Notwendigkeit sieht, "Parkplätze in der Innenstadt zu reduzieren".

Lange wird in Linz bereits über einen autofreien Hauptplatz diskutiert oder darüber, ob Fußgängerzonen für die Geschäfte mehr Vor- oder mehr Nachteile haben. Man war aber immer eher zögerlich. Dass nun Bewegung in die Sache kommt, hat mit der - teils erfolgten, teils kurz bevorstehenden - Fertigstellung der Donaubrücken zu tun, die die Innenstadt verkehrstechnisch entlasten sollen. Damit könne man auch die Verkehrsströme in der City neu ordnen, meinen die Stadtoberen.

Prammer liebäugelt mit mehr Fußgängerzonen und mit mehr Flächen, auf denen man "ohne konsumieren zu müssen" verweilen kann, wo Begrünungen, Bänke und Wasser für Lebensqualität sorgen. Am Hauptplatz ist das schwierig, weil sich darunter eine Tiefgarage und ein Bunker befinden, die etwa Baumpflanzungen verhindern, aber in Nebenstraßen und auf kleineren Plätzen wäre das durchaus möglich. "Es geht um die Rückeroberung des öffentlichen Raums für Radfahrer und Fußgänger", so Prammer.

Dadurch erhofft man sich auch, Leerstände wieder mit Geschäften zu füllen und den Branchenmix zu verbessern. Vor der Konkurrenz von Shoppingcentern - explizit der PlusCity, die mit Linz durch eine Straßenbahn verbunden ist - will man nicht kapitulieren: "Shoppingcenter sind Imitate einer Innenstadt. Ich glaube, dass wir Innenstadt besser können als Shoppingcenter", gibt sich Prammer selbstbewusst. Um die Geschäftsmeilen wieder mehr zu beleben, will man auch mit den Grundeigentümern Kontakt aufnehmen, denn "ohne ein Commitment mit den Eigentümern wird nichts gehen", sieht Luger hier die Möglichkeiten der Stadt begrenzt.

Die Stadt will demnächst das Projekt "Linzer Innenstadtkonzept" öffentlich ausschreiben. Die Vergabe ist für März geplant, Mitte 2024 soll ein Endbericht vorliegen. Auch die Bürgerinnen und Bürger werden aufgerufen, Ideen zu liefern. Für die Gestaltung des Hauptplatzes soll es einen Wettbewerb geben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper