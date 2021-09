Autos demoliert, Kontrahenten verletzt, Polizisten bedroht: Linzer verhaftet

Der Linzer war gegen 18:25 Uhr in der Edtstraße mit einer Personengruppe aneinander geraten. Die verbale Auseinandersetzung, deren Hintergründe nicht bekannt waren, eskalierte schnell. Der 44-Jähriger verlor derart die Beherrschung, dass er zwei abgestellte Fahrzeuge beschädigte und einen Kontrahenten verletzte. Als Polizisten versuchten, die Situation zu beruhigen, verhielt sich der Mann äußerst aggressiv und drohte mehrmals, die Beamten umzubringen.

Nach seiner Festnahme wurde der 44-Jährige in die psychiatrischen Abteilung des Neuromed Campus gebracht, wo er sich weiterhin nicht besänftigen ließ und weitere Drohungen aussprach. Der Linzer Journal-Staatsanwalt ordnete schließlich eine Überstellung in die Justizanstalt Linz an. Daher wurde der Mann im Krankenhaus auf die forensische Abteilung verlegt, teilte die Polizei am Samstag mit.