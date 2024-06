Automobilgeschichte: Mühlviertel Classic ist ein rollendes Museum

MÜHLVIERTEL. Mit speziellen "Zutaten" geht in wenigen Tagen die Mühlviertel Classic in ihre 10. Auflage: Die von 13. bis 15. Juni stattfindende Oldtimerveranstaltung präsentiert sich diesmal als Zeitreise in die Geschichte des Automobils, bei der Fahrzeuge ab dem Baujahr 1926 drei Tage lang durch alle vier Mühlviertler Bezirke und den Großraum Linz rollen.

Mit den Exoten, die es dabei zu sehen gibt, macht die Mühlviertel Classic ihrem Ruf als "rollendes Museum" einmal mehr alle Ehre. So bringen der Liechtensteiner Erich Hoop und seine Beifahrerin Astra Beierle aus Litauen einen Dreiliter-Bentley aus dem Jahr 1926 ebenso an den Start wie die Deutschen Matthias Haack und Sandra Nettelroth einen Bentley Open-Tourer, der 1928 gebaut wurde. Ganz stark vertreten sind "Oldies" aus den 1930er-Jahren, bei denen historische Marken wie Lagonda, Alvis oder Packard eine Auferstehung feiern.

Traumhafte Cabrios und Spyder aus den 1950er-, 1960er- und 1970er-Jahren sind in dem Starterfeld ebenso mit dabei wie klassische US-Straßenkreuzer und zeitlose Ikonen der Marken Porsche, BMW oder Audi.

Los geht’s mit der Jubiläumsausgabe der Mühlviertel Classic am Donnerstag, 13. Juni, ab 11.30 Uhr, mit dem Prolog "Hoch über Linz", wo die Strecke – ausgehend vom Vorderweißenbacher Hotel Guglwald – nach Lichtenberg, Kirchschlag, Gramastetten und Zwettl an der Rodl führt. Am Freitag, 14. Juni, ist das 125 Autos umfassende Starterfeld im Böhmerwald und im angrenzenden Bayern unterwegs, Sonderprüfungen gibt es etwa in Aigen-Schlägl, Klaffer, Kollerschlag, Hofkirchen und Helfenberg. Am dritten Tag (Samstag, 15. Juni) geht es für die Legenden der Straße in die Bezirke Freistadt und Perg, wo Kefermarkt, Gutau, Rechberg, Münzbach, Klam und die Bezirkshauptstadt Perg an der Fahrtroute liegen.

Insgesamt sind die "Oldies" an den drei Tagen rund 450 Kilometer unterwegs – und stellen sich bei ihrer Tour in den Dienst der guten Sache: Unter dem Motto "Driving for Charity" geht der Reinerlös der Veranstaltung an einen eigens aufgestellten Sozialfonds, aus dem 2023 nicht weniger als 55.000 Euro für Sozial- und Hilfsprojekte im Mühlviertel zur Verfügung gestellt wurden.

