Autofreier Hauptplatz: Probebetrieb verlängert

Er war schon Geschichte, bevor der Probebetrieb so richtig in die Gänge gekommen wäre: Der autofreie Hauptplatz in Linz.

Nach dem Stau-Desaster am ersten Tag hat die Stadtpolitik das Projekt, wie berichtet, auf die lange Bank geschoben. Vor 2024 wird es nicht mehr angefasst. Zu diesem Zeitpunkt sollen alle noch in Bau befindlichen Brücken fertiggestellt sein. So die unmissverständliche Ankündigung des zuständigen Vizebürgermeisters Markus Hein (FP).

Die Meldung, wonach der Probetrieb des autofreien Hauptplatzes jetzt für eine Woche fortgesetzt wird, klang wie die nächste Kehrtwendung. Die Wahrheit ist aber: Mit diesen Worten macht die Bewegung „Autofreitag fürs Klima“ Werbung für ihre nächste Woche geplante Aktion.

Da wird von Montag bis Donnerstag jeweils ab 16 Uhr in der Theatergasse eine Informationskundgebung stattfinden. Am Freitag, 31. Juli, findet schließlich ab 15 Uhr eine „musikalisch umrahmte Eröffnungsfeier“ auf der Fahrbahn am Hauptplatz statt. Die Versammlungen sind angemeldet, so Aktivist Andreas Schütz.

Die Idee der Aktion ist, dass am Ende alle die Chance haben, gemeinsam ein Zeichen für den autofreien Samstag zu setzen. Denn der sei ein wichtiger Schritt zu einer gerechten und klimafreundlichen Stadt, sagt Schütz.