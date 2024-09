Autofreier Hauptplatz kommt schon mit Herbstferien

Nun ist der Termin fix: Mit 28. Oktober, 0.00 Uhr, tritt jene Verordnung in Kraft, die das Ende für den Durchzugsverkehr auf dem Linzer Hauptplatz besiegelt. Erlassen wird sie Vizebürgermeister Martin Hajart (VP). Mehr zum Thema: Aus für Durchzugsverkehr auf dem Linzer Hauptplatz Er zieht den Erlass damit um drei Wochen vor, ursprünglich war geplant gewesen, dass das Ende des Durchzugsverkehrs erst mit der Eröffnung der neuen Westringbrücke (A26) in Kraft tritt. Für diese wird zwar bereits am