Autofreier Hauptplatz: "Einen Versuch ist es wert"

Jahrelang ist darüber diskutiert worden, nun geht es schnell. Bereits am 15. Juli will der für Verkehr zuständige Vizebürgermeister Markus Hein (FP) einen Versuch starten und den Linzer Hauptplatz im Hochsommer für den Durchzugsverkehr sperren.

Die Voraussetzungen für diesen Probebetrieb seien in den heurigen Ferien nahezu ideal, sagt Hein. Das Verkehrsaufkommen sei durch die Nachwirkungen der Corona-Krise – weniger Pendler durch Homeoffice, mehr Radfahrer – geringer als üblich. Deshalb könne man probeweise wagen, was Umweltaktivisten und die Linzer Grünen bereits seit Jahren fordern und was auch den Neos gefällt: auf dem Hauptplatz und in der Klosterstraße eine Fußgängerzone einrichten.

Was aber, wenn die derart verbannten Fahrzeuglenker (an manchen Tagen rollen bis zu 6000 Autos über den Hauptplatz) an anderer Stelle große Staus verursachen? "Dann wird die Sache abgebrochen. Denn niemand kann ein Interesse daran haben, dass wir Stau produzieren", sagt Hein. Verkehrsabteilung und Polizei würden den Versuch genau beobachten, die Stadt wenn notwendig schnell reagieren.

Doch was sagen die Unternehmer, die in der Klosterstraße oder auf dem Hauptplatz ein Geschäft betreiben, zum Probeversuch? Eine Umfrage der OÖNachrichten gestern Mittag ergab ein breites Meinungsfeld. Während sich die Mehrheit der Befragten für das probeweise Aussperren der Kraftfahrzeuge aussprach, gab es auch klar negative Stellungnahmen. Gerlinde Aigelsdorfer, die auf dem Hauptplatz die Apotheke Hofstätter betreibt, ist "absolut gegen" eine Fuzo auf Linz’ größtem Platz. Ähnlich sieht die Sache Wilhelm Dangl, Inhaber des alteingesessenen Hotels Wolfinger.

Auch wenn er den Versuch vorantreibe, gehörten auch er zu den Skeptikern, sagt Hein. Ähnlich sehe das die SPÖ. Und die ÖVP hat ohnehin noch nie ein Hehl daraus gemacht, nichts von einem autofreien Hauptplatz zu halten, was Vizebürgermeister Bernhard Baier und Klubchefin Elisabeth Manhal gestern via Aussendung erneut betonten.

Viele Gemeinderäte halten den Zeitpunkt für eine (wenn auch nur probeweise) Fuzo auf dem Hauptplatz und in der Klosterstraße für verfrüht.

Denn erst wenn die Neue Donaubrücke (Herbst 2021) und die Westringbrücke (Herbst 2023) fertig sind, sei davon auszugehen, dass große Teile des Pendlerverkehrs ohne größere Probleme von der Nibelungenbrücke und damit auch vom Hauptplatz weggeleitet werden können.

Dass spätestens dann eine Fuzo auf dem Hauptplatz zur Dauereinrichtung werden wird, sei "politischer Konsens", sagt Hein. Trotzdem werde der Probebetrieb jetzt einmal gestartet, "um in Echtzeit" zu testen und "wichtige Erfahrungen" zu sammeln.

„Da bin ich absolut dagegen“

Gerlinde Aigelsdorfer, Inhaberin Apotheke Hofstätter, Hauptplatz 29

Apothekerin Gerlinde Aigelsdorfer hat große Bedenken. Bild: Alexander Schwarzl

„Wenn ich höre, der Hauptplatz soll im Sommer probeweise autofrei werden, kann ich nur sagen: Das habe ich schon einmal gehört und sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht.

Schon vor sieben Jahren, als das Fahrverbot am Wochenende eingeführt worden ist, hat es geheißen: Wir probieren das nur. Und dann ist es zur Dauereinrichtung geworden, weil der Probebetrieb nicht mehr aufgehört hat. Also kann ich solche Ankündigungen nicht mehr ernst nehmen.

Was mich damals so geärgert hat, war, dass die Sache verlängert worden ist, ohne dass wir Geschäftsleute gehört worden sind.

Und natürlich heißt es auch jetzt, dass es für das Zufahren zu unserer Apotheke eine Ausnahmegenehmigung geben wird. Die gibt es auch schon am Wochenende. Nur ist die Tafel, wo das zu lesen ist, so klein, dass das niemandem auffällt. Die Leute kriegen nicht mit, dass sie für bestimmte Anliegen trotz Scherengitter einfahren dürfen. Ein Dauerfahrverbot würde für uns Umsatzeinbußen bedeuten. Wir leben davon, dass wir gesehen werden.“

„Ich finde das toll“

Christine Mahr, Inhaberin Moden Sebastian, Klosterstraße 4

Christine Mahr ist begeistert. Bild: Alexander Schwarzl

„Man soll diesen Probebetrieb unbedingt machen. Ich finde das toll! Man muss nur in den autofreien Teil der Herrenstraße schauen. Der war früher tot, seit dort eine Fußgängerzone eingerichtet worden ist, lebt er.

Der Hauptplatz ist ein wunderbarer Platz mit schönen Seitenstraßen, die teilweise gar nicht genützt werden können, weil manche Autos regelrecht durchrasen. Auch bei uns in der Klosterstraße. Da frage ich mich schon manches Mal: Warum ist hier keiner, der dem Einhalt gebietet?

Als Geschäftsfrau trifft mich eine Änderung wenig. Ich habe so gut wie keine Laufkundschaft, sondern nur Stammkunden. Die Kunden, die zu mir kommen, suchen mich und finden mich. Egal, ob sie zu Fuß oder mit dem Auto kommen. Ich freue mich darauf, wenn im Juli der Versuch gestartet wird. Ich denke, er wird gute Ergebnisse bringen.“

„Das ist kontraproduktiv“

Wilhelm Dangl, Inhaber Hotel Wolfinger, Hauptplatz 19

Wilhelm Dangl will keine Fußgängerzone auf dem Hauptplatz. Bild: Alexander Schwarzl

„Ich bin kein Befürworter eines autofreien Hauptplatzes. Weder im Probebetrieb und schon gar nicht als fixe Einrichtung.

Ich verstehe überhaupt nicht, warum die Stadt Linz das gerade jetzt unbedingt probieren will. Jetzt, wo wir wegen der Corona-Krise ohnehin um jeden Gast kämpfen müssen, ist das einfach nur kontraproduktiv. Da bin ich absolut dagegen.

Wenn die Autos über den Platz fahren dürfen, sieht der eine oder andere unser Hotel und macht vielleicht eine Buchung. Ist der Verkehr weg, sind auch diese Gäste weg.

Einer Begrünung des Hauptplatzes hingegen kann ich schon etwas abgewinnen. Die soll kommen, aber kein Fahrverbot.“

„Was passiert mit der Autolawine, die sich täglich durchwälzt?“

Reinhard Kögler, Store-Leiter Mammut Bergsport, Hauptplatz 32

Reinhard Kögler ist zuversichtlich. Bild: Alexander Schwarzl

„Einen Versuch ist das Aussperren der Autos sicher wert. Damit wird der Hauptplatz zu einer Oase, wo sich die Leute wohlfühlen können und auch länger verweilen werden. Ich bin da recht zuversichtlich. Noch dazu, wo es jetzt ja auch Pläne für eine Begrünung des Platzes gibt.

Allerdings muss sich die Stadt überlegen, wie ein Gesamtverkehrskonzept ausschauen kann. Denn eine Frage stellt sich schon: Was passiert mit der Autolawine, die sich regelmäßig am Nachmittag über den Hauptplatz wälzt? Die Autos müssen sich einen anderen Weg suchen, und das wird woanders gravierende Auswirkungen haben.

Auflösen werden sich diese Stauungen wohl erst, wenn alle vier Donaubrücken fertig sind und befahren werden können. Dass sich eine Fußgängerzone am Hauptplatz negativ auf unser Geschäft auswirkt, glaube ich nicht. Wenn der Platz zu längerem Verweilen einlädt, kann das für uns eher ein Vorteil sein.“

„Am wichtigsten ist eine Begrünung“

Peter Winkler, Betreiber ZimmerKuchlKabinett, Hauptplatz 15

Offen für Veränderung: Peter Winkler Bild: Alexander Schwarzl

„Also, bevor der Hauptplatz zur Fußgängerzone wird, muss er begrünt werden. Eine Begrünung ist das Wichtigste. Und statt den Bänken mit Metalloberflächen, die sich im Sommer auf 50 Grad aufheizen, sollen Holzbänke aufgestellt werden. Wenn das erledigt ist, kann man gerne auch darangehen, die Autos probeweise vom Hauptplatz auszusperren. Da bin ich ganz offen.

Autofrei ist nett, das würde den Linzern und den Touristen sicher gefallen. Ich glaube auch nicht, dass das Nachteile für die Geschäftsleute bringen würde. Der Durchzugsverkehr ist für die Umsätze nicht ausschlaggebend, das würde nicht viel verändern.“

„Aus den Augen“

Michael Breitfuß, Inhaber Café Glockenspiel

Glockenspiel-Chef Michael Breitfuß Bild: Alexander Schwarzl

„Aus den Augen, aus dem Sinn. Wenn Geschäfte und Lokale von Autofahrern nicht mehr gesehen werden, geraten sie ein wenig in Vergessenheit. Deshalb bin ich skeptisch. Wichtig ist, dass die Stadt die Geschäftsleute einbindet.“

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Anneliese Edlinger Lokalredakteurin Linz a.edlinger@nachrichten.at