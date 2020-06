Gegen 2:30 Uhr ist der Autofahrer aus dem Bezirk Wels Land im Ortsgebiet von Neuhofen an der Krems mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen, das Auto ist über eine Böschung gesprungen und nach 70 Meter an eine Säule eines Lebensmittelgeschäfts gekracht. Der 28-Jährige wurde verletzt, vom Notarztdienst versorgt und mit der Rettung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr reinigte die Unfallstelle und unterstütze den Abschleppdienst bei der Fahrzeugbergung.