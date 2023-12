Autofahrer haben in Linz heuer 50 Parkplätze "verloren"

Es ist ein Lieblingsthema der Linzer FPÖ: Die Sorge, dass insbesondere in der Innenstadt Parkplätze verschwinden, für Bäume oder Radwege „geopfert“ werden.

Weil es den Anschein hätte, als würden „Parkplätze im Blindflug und ohne valide Planungsgrundlagen gestrichen“, wollte FP-Gemeinderat Manuel Matsche deshalb gestern im Gemeinderat von Bürgermeister Klaus Luger (SP) Antworten. Luger ist zwar nicht Verkehrsreferent, gab aber – zumindest ansatzweise – Auskunft. Exakte Daten über die Zahl der verfügbaren gebührenfreien Parkplätze im Stadtgebiet musste er allerdings schuldig bleiben. Aktuelle Daten würden fehlen, man arbeite daran.

So griff Luger auf Hochrechnungen und Schätzungen aus dem Jahr 2021 zurück. Demnach hätte es vor zwei Jahren in Linz 10.270 nicht gebührenpflichtige Autoparkplätze geben. Bei derZahl der gebührenpflichtigen Abstellplätze bezog sich Luger auf Daten mit dem Stichtag 1. Jänner 2022, wo es 7868 Parkplätze mit Gebührenpflicht gegeben habe.

Im Detail gab er aber in der Anfragebeantwortung aber für die Linzer Innenstadt Auskunft. Demnach seien hier heuer 50 Parkplätze mehr gestrichen als geschaffen worden.

Innenstadt: minus 15 Parkplätze

Obere Donaulände: minus 14 Parkplätze (Busparkplatz)

Honauerstraße: plus 20 Parkplätze

Lederergasse: plus 19 Parkplätze

Domgasse: minus 30 Parkplätze (Begegnungszone)

Schillerstraße: minus 10 Parkplätze (Baumpflanzoffensive)

Herrenstraße: minus 20 Parkplätze (Mehrzweckstreifen, Radweg)

Auf die Frage, ob für das kommende weitere Streichungen von Parkplätzen vorgesehen sind, antwortete Luger erneut detailliert aufgrund der Planungsvorhaben. Konkrete Pläne gebe es nicht. Angedacht seien demnach aus heutiger Sicht rund 190 Parkplätze, die 2024 verschwinden würden. Darunter seien 60 Stellplätze zwischen der Lederergasse und der Petzoldstraße, 60 in der Schubertstraße, 10 in der Salzburger Straße , 40 im Zuge des Neubau der Raiffeisenzentrale in der Goethestraße und 20 in der Schillerstraße. Auch im Neustadtviertel ist mit dem Wegfall von Parkplätzen infolge der Baumpflanzoffensive zu rechnen, sagte Luger.

Übrigens: An eine Erhöhung der Parkgebühren sei in Linz nicht gedacht. "In der Verwaltung sind keine konkreten Pläne bekannt", so der Bürgermeister.

