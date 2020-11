Autobahntunnel in Linz werden in der Nacht gesperrt

Davon betroffen ist der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Salzburger Straße und Wiener Straße, wie die Asfinag bekannt gab.

In dem Zeitraum von 9. bis 12. November wird in den drei Nächten die Richtungsfahrbahn Wien komplett gesperrt, von 16. bis 19. November ist die Richtungsfahrbahn Freistadt/Prag betroffen. In den zwei Nächten von 30. November bis 2. Dezember ist zudem geplant, beide Richtungsfahrbahnen zu sperren.

Für die Dauer der Arbeiten wird eine Umleitung für den Verkehr eingerichtet.

