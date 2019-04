Autobahnanschluss: Ein 60 Jahre dauerndes Provisorium wird beseitigt

ANSFELDEN. Der Bau der Umfahrung Haid und der neuen Autobahnauf- und -abfahrt soll 2021 starten. Fehlende Schutzmaßnahmen und Informationen verärgern Anrainer.

Trassenführung der Umfahrung Haid

Die Umfahrung Haid beschäftigt die Stadt- und Landespolitik und die dortigen Anrainer schon eine ganze Weile. Doch das Warten könnte bald ein Ende haben: Noch diesen Sommer soll die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für die Umfahrung Haid und die neue Autobahnanschlussstelle der A1/A25 starten, wie auch das Land Oberösterreich bestätigt.

Der Ansfeldner Bürgermeister Manfred Baumberger (SP) ist darüber erfreut: "Wir warten seit Jahrzehnten auf die Umfahrung, zwischendurch war auch einmal eine andere Trassenführung im Gespräch. Die jetzt gefundene Lösung ist eine tolle für unsere Gemeinde."

Geplant sind die Errichtung der rund drei Kilometer langen Umfahrung Haid Teil 2 sowie der vierspurige Ausbau eines ein Kilometer langen Teilstückes des bereits bestehenden Umfahrungsteils aus dem Jahr 2009. Die neue Umfahrungsstraße befindet sich übrigens auf dem Gemeindegebiet von Pucking und Ansfelden. Zudem wird eine neue Anschlussstelle an die A1 und A25 geschaffen , die bestehenden Auf- und Abfahrtsrampen in Haid werden aufgelassen (siehe Grafik). Diese wurden 1958 eigentlich nur als "Provisorium" errichtet und werden nun bereits seit 61 Jahren stark befahren. Durch diese Lösung soll ein Großteil der rund 26.000 Fahrzeuge, die täglich von der A1 ab- und durch Haid fahren, umgeleitet werden.

"Es ist mit einer Verkehrsentlastung zwischen 70 und 90 Prozent zu rechnen. Es werden viel weniger Autos mitten durch Haid fahren, weil es fast nur mehr Ziel- und Quellverkehr geben wird", sagt der Ansfeldner Bürgermeister. Das sei etwa für den an der Strecke liegenden Kindergarten und das Seniorenzentrum positiv: "Es erfolgt auch eine Aufwertung durch die derzeitige Errichtung der Lärmschutzwände entlang der A1." Zudem sei die Umfahrung für die wirtschaftliche Entwicklung der Region wichtig, so Baumberger. Er stehe zu diesem Maßnahmenpaket, auch wenn nicht alle in der Gemeinde seine Meinung teilen: So äußert etwa eine Ende 2016 gegründete Bürgerinitiative heftige Kritik (siehe unten).

84 Millionen Euro Kosten

Die Kosten des Projektes belaufen sich auf rund 84 Millionen Euro, 21,6 Millionen werden von der Asfinag übernommen, der Rest vom Land OÖ. Wird die UVP-Prüfung positiv abgeschlossen, ist der Baubeginn für das Jahr 2021 geplant.

Wie lange das UVP-Verfahren letztlich wirklich dauert, kann nur schwer abgeschätzt werden. Baumberger wäre über eine schnelle Abhandlung jedenfalls froh: "Man sollte die UVP-Prüfung rasch durchführen." Wenn es nach ihm gegangen wäre, könnte schon lange gebaut werden: "Wir als Gemeinde haben das Projekt immer vorangetrieben." (jp)

Bürgerinitiative übt Kritik an Plänen

Die Ende 2016 gegründete Ansfeldner Bürgerinitiative "B139 Neu / Maßnahmenpaket Haid" sieht die Umfahrungspläne durchaus kritisch.

Problematisch sei vor allem der drohende Verlust des Haider Wasserwaldes, so Fredl Pointner von der Bürgerinitiative: "Der Wald steht zwar etwas abseits der Trasse, aber wir befürchten, dass er umgewidmet werden wird."

Dann würde dort ein Wohn- und/oder Betriebsbaugebiet entstehen und die hochwertige Fauna verloren gehen. "Der Gemeinde geht es auf der einen Seite um die Verkehrsentlastung, und auf der anderen Seite spielt natürlich auch eine Rolle, wie durch Umwidmungen höhere Kommunalsteuern erzielt werden können", sagt Pointner.

Ungeklärt sei auch die Frage, wie es mit der Napoleonsiedlung weitergehe: "Die Siedlung liegt zwischen dem Haid Center, der A1 und der geplanten neuen Umfahrung, hier bräuchte es gesonderte, hochwertige Schutzmaßnahmen." Doch keiner der Anrainer wisse, was dort geplant sei.

Der Ansfeldner Bürgermeister hat Verständnis für die Anliegen der Bürgerinitiative: "Aber wir brauchen hier eine große Gesamtlösung." Und für den Fall, dass der Wasserwald wirklich abgetragen werden sollte, gibt es bereits jetzt Vereinbarungen zur Wiederaufforstung: "Dann könnte ein echtes Naherholungsgebiet entstehen, das für alle nutzbar ist." Denn derzeit sei der Wald für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.

