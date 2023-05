Auto kollidiert mit Leitplanke

Gegen 19.15 Uhr krachte am Dienstag in Langholzfeld (Gemeinde Pasching) ein Auto in die Leitplanke - ein weiteres Fahrzeug kollidierte. Eine Person wurde leicht verletzt. Die andere Unfallbeteiligte konnte den Unfallort unbeschadet verlassen, hieß es in ersten Meldungen.

Eine erhebliche Menge Öl trat jedoch aus, das die Feuerwehr mit Öl-Bindemittel binden musste, um eine Umweltverschmutzung zu verhindern.

Im Zuge der Aufräumarbeiten stellte ein Mitarbeiter der Linz AG Linien fest, dass sich eine Autobatterie im angrenzenden Gleisbett befand. Diese wurde ebenfalls entfernt, um eine Gefährdung des Schienenverkehrs auszuschließen.

Die genauen Umstände des Unfalls werden von den zuständigen Behörden untersucht. Die Feuerwehr Hart war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort.

