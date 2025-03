Auto fuhr in Radlergruppe - drei Verletzte in Linz

Seit 2007 treffen sich an jedem letzten Freitag im Monat Hobby-Radler, Alltags-Radler und Radfahr-Aktivisten zu einer lose organisierten, gemeinsamen Fahrt durch Linz. Sie wollen damit Radfahren sichtbarer machen und sich für bessere Bedingungen einsetzen.

Von einigen Dutzend bis zu mehreren hundert Radler nehmen an der "Critical Mass" teil, die es in vielen Städten weltweit gibt. Normalerweise ist es ein fröhliches Event mit Musik, gestern endete die zweite Ausfahrt des Jahres allerdings mit mehreren Verletzten.

Das beschädigte Lastenrad eines Teilnehmers. Bild: privat

Teilnehmer berichten von aggressivem Verhalten

Augenzeugen berichten folgenden Hergang: Die rund 30 Teilnehmer fuhren über die Neue Eisenbahnbrücke, dann über die Donaulände und schließlich die Dametzstraße hinauf. Schon auf der Donaulände fiel eine Autofahrerin durch lautes Hupen auf. Aufgrund der Menge an Radlern fahren diese nebeneinander und beanspruchen in der Regel beide Fahrstreifen - zum Unmut mancher Autolenker, die sich dadurch behindert fühlen. "Auf der Höhe Pfarrplatz ist sie bis auf wenige Zentimeter an die Rader herangefahren", berichtet einer der Verletzten den OÖN. Kurze Zeit später habe sich die Autolenkerin in den Pulk geschoben, sodass sie von Radfahrern umringt war. "Sie hat das Fenster die ganze Zeit offen gehabt und rausgeschimpft und gehupt", so der Teilnehmer. Kurz vor der Mozartkreuzung kam es dann zu der Kollision. "Sie hat mich auf die Seite geschoben, worauf sich mein Lastenrad beim Radkasten verhängt hat, sie hat aber noch mehr Gas gegeben und ist quer durch die Leute gefahren", so die Aussage. Bremslicht sei keines zu sehen gewesen. Einem weiteren Radfahrer sei sie über den Fuß gefahren. Erst bei der roten Ampel habe sie abgebremst.

Drei Personen wurden verletzt. Bild: privat

Die Bilanz: Zwei Radfahrer mussten wegen Zerrungen und Prellungen im Krankenhaus behandelt werden, ein dritter erlitt Abschürfungen an Hand und Fuß. Die Polizei habe die Lenkerin nach der Amtshandlung weiterfahren lassen, die Dametzstraße war längere Zeit gesperrt.

Polizei spricht von Unfall

Laut Polizei handelt es sich bei der Autolenkerin um eine 20-jährige Probeführerscheinbesitzerin aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung. Sie gab an, sie hätte sich plötzlich in einer Gruppe von Radfahrern befunden und sei mit der Situation überfordert gewesen. Auch habe sie nicht gewusst, dass es sich um eine Fahrrad-Demonstration gehandelt hat. Laut Polizei touchierte sie einen 42-jährigen Radfahrer an dessen Hinterrad, wodurch dieser zu Sturz kam, ein 61-jähriger kam daraufhin ebenfalls zu Sturz. Die beiden Radfahrer erlitten leichte Verletzungen und verweigerten die Mitfahrt mit der Rettung. Alkotests verliefen negativ, nur beim 42-Jährigen wurden 0,8 Promille festgestellt, weshalb er angezeigt wird.

Die 20-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Linz wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

