Auto begann zu brennen und verursachte Waldbrand

Großes Glück hatte ein 29-jähriger Paschinger am Mittwochnachmittag: Er bemerkte gegen 13 Uhr während der Fahrt auf der B126 in Kirchschlag bei Linz plötzlich einen lauten Knall. Gleichzeitig schlugen Flammen aus dem Motorraum. Er lenkte das Auto sofort in eine Fahrbahnbucht und konnte sich in Sicherheit bringen, ehe das Fahrzeug in Flammen aufging, wie die Polizei berichtete.

Flammen griffen auf Wald über

Die Flammen griffen jedoch, befördert durch die Trockenheit, auf einen angrenzenden Wald über. Die Feuerwehren Kirchschlag, Hellmonsödt und Zwettl an der Rodl konnten eine Ausbreitung des Brandes rasch verhindern und das Fahrzeug löschen. Etwa 100 Quadratmeter Waldfläche wurden laut Polizei jedoch zerstört und das Auto brannte völlig aus. Der Brandursache dürfte nach Einschätzung der Polizei auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein.