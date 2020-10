Auszeichnungen für Kultur-Macher

Die Goldene Kulturmedaille des Landes erhielt Konsulent Adolf Öhler aus Gramastetten, der Ehrenpräsident der "Zülow Gruppe". Das silberne Kulturehrenzeichen des Landes erhielten der Linzer Maler und Bildhauer Erich Ruprecht, der in Ennsdorf und in Clearwater (Florida) lebende bildende Künstler Robert Schöller sowie Maria Hackl, die Leiterin des Kulturvereins "Besser Leben" und des Volksbildungswerkes in Linz.

