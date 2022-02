Auszeichnung für schwarz-gelbe Kunstuni-Stufen

Und diese werden nun prämiert: "Caramel Architekten", die diese Steine als eine Art Stadtmöbel entworfen haben, die in den Ausstellungsraum "Splace am Hauptplatz" einladen sollen, bekamen nun den BigSEE Award 2022 zuerkannt.

Dieser ist ein internationaler Preis einer unabhängigen und gemeinnützigen Organisation, die unter anderem die Entwicklung der Kreativwirtschaft fördert. Zavod Gross ist die treibende Kraft der BigSEE-Plattform, des Wood Icon und Creative Tourism Festivals, des City of Design Venue sowie des renommierten Hie-Magazins in Slowenien. Die Preisverleihung findet aufgrund Corona spät, nämlich am 5. Mai 2022 in Ljubljana statt.