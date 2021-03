Auszeichnung für Ennser Dachprofi

1920 wurde das Unternehmen am Standort in Enns gegründet. Täglich werden hier rund 50.000 Quadratmeter hochwertige Bitumen- und Polymerbitumenbahnen industriell hergestellt. Das Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern hat sich mittlerweile als Global Player für Systemlösungen in Dach- und Bauwerksabdichtungen etabliert und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 60 Millionen Euro im Jahr.

Zum 100-Jahr-Jubiläum wurden Geschäftsführer Karl Landl und Prokuristin Susanne Trichlin mit der Jubiläumsmedaille in Gold von der WKO ausgezeichnet.