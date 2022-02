Mobilitätssprecherin Dagmar Engl: "Ausreden bauen keine Radwege"

"Ausreden und Problembeschreibungen bauen keine Radwege." Mit diesen Worten kommentierte gestern die grüne Mobilitätssprecherin Dagmar Engl den Umstand, dass der Radverkehr im Großraum Linz schrumpft, während er in anderen Städten wächst.

Dass der Radverkehr im vergangenen Jahr an den Messstellen Puchenau (minus 2,4 Prozent) und Steyregg (minus 9,6 Prozent) zurückgegangen ist, während sich gleichzeitig der Pkw-Anteil in diesen Bereichen erhöht hat, offenbart laut der Landespolitikerin das Dilemma und den Stillstand der heimischen Verkehrspolitik. Deshalb brauche es endlich die "längst überfällige" Radoffensive, denn die Menschen, die das Fahrrad nutzen wollen, werden und können das nur tun, wenn es das Angebot gibt, so Engl. "Die Leute wollen nicht hören, warum etwas nicht geht. Sie wollen Lösungen und Taten."

Wie berichtet, macht das Büro von Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) touristische Ursachen für den Rückgang verantwortlich. Eine Sperre des Donauradweges bei Haibach und das durchwachsene Wetter im Sommer des vergangenen Jahres hätten sich negativ an den Radzählstellen ausgewirkt.