Auslaufmodell Fasching? Linz sucht seine Narren

In Begleitung der Bundesbahnmusik Linz marschierte gestern das neue Linzer Faschingsprinzenpaar Simona I. und Charlie I. über die Landstraße zum Linzer Rathaus. Dort wurden mit viel Trara die Narren geweckt, bevor der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) den Schlüssel für das Linzer Rathaus abgeben musste. Damit übernahmen die Narren das Kommando.

"Fasching ist eine ernste Sache"

Doch so lustig, wie sich die Sache anhört, ist sie nicht. Denn der Linzer Fasching ist akut vom Aussterben bedroht. Bestanden vor etlichen Jahren noch drei Linzer Faschingsgilden, gibt es nun nur noch eine einzige in Ebelsberg-Kleinmünchen, deren Mitglieder von Jahr zu Jahr älter werden. Den Linzer Faschingsumzug gibt es in der Landeshauptstadt nur noch alle fünf Jahre. Die Garde, der Stolz jeder Faschingsgilde, hat bereits so wenige Mädchen als Mitglieder, dass Auftritte kaum noch möglich sind. Zur Narrenhauptstadt des Bundeslandes wurde heuer die 3500 Einwohner zählende Nachbargemeinde Kronstorf ausgerufen. Für Linz wäre so ein Titel derzeit undenkbar.

Was ist bloß mit den Linzern los? Verstehen sie keinen Spaß? Sind sie humorloser als andere Oberösterreicher? Sicher nicht, ist Wolfgang Harrer, Präsident der Faschingsgilde Ebelsberg-Kleinmünchen überzeugt: "Das sehen wir an unserem Umzug. Der ist immer sehr gut besucht." Nachsatz: "Nur organisieren will ihn halt keiner." Die Gilde sucht dringend neue Mitglieder, vor allem Gardemädchen. Eigentlich sei das eine tolle Freizeitbeschäftigung für Mädchen ab acht, neun Jahren: "Die Kinder sind unter Aufsicht und können sich in den schönen Kleidern präsentieren. Die Eltern kostet das nichts." Doch warum bleiben die Mädchen aus? "Ich glaube, das Freizeitangebot in der Stadt ist einfach zu groß." Aber auch andere Vereinsmitglieder, etwa zum Organisieren des Hofballes, werden gesucht: "Irgendwann werde auch ich einen Nachfolger brauchen", sagt Harrer.

Adi Mittendorfer aus Bad Hall, Präsident des Bundes der österreichischen Faschingsgilden, kennt das Problem. "Der Fasching ist eine ernste Sache", sagt er. Veranstaltungen wie Bälle oder Faschingssitzungen bräuchten viel Zeit zur Vorbereitung: "Wer im Beruf steht oder Familie hat, hat diese Zeit oft nicht." Dazu komme in Linz die städtische Anonymität: "In kleinen Gemeinden kennt jeder jeden. Da ist es leichter, ein Vereinsleben aufrechtzuerhalten."

Wolfgang Harrer will dennoch nicht aufgeben. Er wird noch lange als Präsident weitermachen: "Mir ist wichtig, dass es den Fasching in Linz noch lange gibt."

Wer bei der Faschingsgilde Kleinmünchen-Ebelsberg als Mitglied oder Gardemädchen mitmachen möchte, kann sich unter Tel. 0664 / 160 70 44 melden. Infos gibt’s auf faschinginlinz.at

Artikel von Herbert Schorn Redakteur Land und Leute h.schorn@nachrichten.at