Ausgeraubt: Vermeintliches "Date" lockte 23-Jährigen in die Falle

Bei dem ausgeforschten Trio handelt es sich um einen 24-jährigen Welser, eine 22-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck und deren 27-jährigen Freund aus dem Bezirk Perg, der sich im Freigänger-Vollzug befindet. Das teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstag mit.

Zu dem Überfall war es vor drei Wochen, am 4. Juni, gekommen. Das Opfer, ein im Bezirk Schärding lebender Deutscher, wollte sich an jenem Tag in der Linzer Starhembergstraße mit einer Frau treffen, die er über eine Dating-Plattform kennengelernt hatte.

Als er am Treffpunkt ankam, drängten ihn zwei vorerst unbekannte Männer in sein Auto zurück. Dann kam auch noch eine Frau dazu. Eingeschüchtert von den dreien, bot er ihnen an, Geld bei einem Bankomaten abzuheben. Darauf ging das Trio ein. Gemeinsam gingen sie mit ihrem Opfer zu einem nahegelegenen Bankomaten, nach der Behebung nahmen sie das Geld aus dem Ausgabeschlitz und ergriffen die Flucht.

Kriminalisten konnten nach intensiven Ermittlungen einen 24-jährigen Welser ausforschen, der auch die Daten der beiden weiteren Verdächtigen bekanntgab. Der 27-jährige Mühlviertler ist nach wie vor in der Justizanstalt Linz untergebracht. Dort befindet sich jetzt auch der 24-Jährige, so die Polizei.