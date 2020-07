Polizeiinspektion am Linzer Hauptbahnhof ausgebaut

Ende Juni wurden die Umbauarbeiten für die Erweiterung der Polizeiinspektion am Linzer Hauptbahnhof abgeschlossen und der polizeiliche Vollbetrieb aufgenommen. Heute, Mittwoch, konnten sich Landesrat Günther Steinkellner, Vizebürgermeister Markus Hein und der Regionalleiter des ÖBB-Immobilienmanagements Engelbert Haller bei einer gemeinsamen Führung mit Landespolizeidirektor-Stellvertreter Alois Lißl einen Eindruck von der erweiterten Polizeidienststelle machen.

„An solch einem belebten Ort sollen sich Menschen unbeschwert bewegen und vor allem sicher fühlen. Es freut uns besonders, dass wir nun die Möglichkeiten für die räumliche Erweiterung der Polizeiinspektion anbieten und gemeinsam realisieren konnten“, sagte Engelbert Haller.

Polizeiinspektion wird Sicherheitsgefühl weiter stärken

Landesrat Steinkellner erinnert an den Sicherheitsgipfel: „Aufgrund sich häufender Konfliktsituationen wurde vor etwas mehr als einem Jahr, ein Sicherheitsgipfel für mehr Schutz im ÖV-Bereich einberufen. Alle Partner haben sich konstrukitiv eingebracht und es wurden konkrete Maßnahmen festgesetzt. Die ÖBB haben ihre Hausaufgaben hier bestens gemeistert. Neben getätigten Investitionen in verbesserte Videoüberwachung und Beleuchtungen, wird mit der Polizeiinspektion im Innenbereich des Hauptbahnhofs, eine essentielle Maßnahme für mehr Sicherheit umgesetzt. Somit sind die Polizeibeamten in der Lage rasch zu handeln und besondere Brennpunkte wie beispielsweise das Straßenbahn-Tiefgeschoss vor dem LDZ, gezielt zu überwachen.“

Für Alois Lißfl stellt die neue Dienststelle eine klare Botschaft dar: "Die Polizei ist präsent vor Ort und sorgt für Sicherheit“.

