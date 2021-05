Aus Ruine wird ein Linzer Hotel der neuen Art

"Wir lieben den Tourismus und wir lieben Linz. Und das, was wir tun, tun wir von Herzen gerne", sagt Gastronom und Hotelier Michael Nell über sich und seine Frau Lisa Sigl. Ihre Leidenschaft wird bald noch deutlicher in der Stadt zu sehen sein. Und zwar mit einem neuen Hotel in der Museumstraße.