Aus Hass Polizeiautos mit Lack übergossen - Täter ausgeforscht

Die Ermittlungen wurden sehr rasch positiv abgeschlossen. Gestern hatte uns die Polizei gebeten, ihre Ermittlungen mit einem Aufruf auf nachrichten.at zu unterstützen, keine 24 Stunden später ist der Täter gefasst und geständig.

Es handelt sich um einen 29-Jährigen aus Neuhofen. Bei der Einvernahme durch die Beamten war der Mann voll geständig. Er gab an, aufgrund einer vorangegangenen Festnahme in Niederösterreich einen Hass auf die Polizei zu haben. Was war passiert? Bei einem Fest hatte er am vergangenen Wochenende unter Drogeneinfluss randaliert und wurde deshalb von Beamten kurzfristig festgenommen.

Bei einer Hausdurchsuchung fanden Polizisten gestern bei dem Neuhofener 300 Gramm Cannabis. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Der Mann wird angezeigt.