Aus für "Brüderchen und Schwesterchen": Stadt Linz hilft betroffenen Familien

Der Entscheidung des Vereins, der "Brüderchen und Schwesterchen" betreibt, wird mit dem 26. Mai vollzogen. Es war, wie berichtet, eine überraschende Entscheidung, die am 15. Mai bekannt wurde. Auslöser waren „schwere hygienische und pädagogische Mängel“, die von der Bildungsdirektion bei einer Prüfung infolge einer Beschwerde schon Ende des Vorjahres festgestellt wurden.

Das Bemühen der Stadt Linz um Betreuungsplätze in städtischen Kinderbildungseinrichtungen war erfolgreich. Die betroffenen Familien der insgesamt 40 Kinder wurden umgehend die zuständige Geschäftsstelle informiert, die ihnen eine Unterbringung in den städtischen Kinderbildungseinrichtungen anbot. Letztendlich konnte so sichergestellt werden, dass der Nachwuchs von 13 Familien in städtischen Kindergärten und von elf Familien in städtischen Krabbelstuben untergebracht werden kann. All jenen Familien, die das Angebot der Stadt Linz nutzen wollten, konnte somit rasch und unbürokratisch geholfen werden, war Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP) froh über die guten Nachrichten. Weitere sechs Familien haben laut der Stadt Linz vorliegenden Informationen Angebote anderer Träger angenommen.

