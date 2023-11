Aus der Pension rein in die Kindergruppe

Eigentlich ist Carin Stangl seit 2017 in Pension. Die 68-Jährige hat an der Rennerschule in Linz unterrichtet, acht Jahre war sie Direktorin. Die letzten zwei Monate hat sie wieder mit Kindern verbracht, allerdings mit wesentlich jüngeren als in der Schule. Stangl hat sich freiwillig gemeldet, um im Kindergarten Lacken in Feldkirchen auszuhelfen.