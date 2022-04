Aus Brückenbauplatz wird eine Erholungsoase

Der Rasen ist ebenso schon klar erkennbar wie die Blumenwiese und die 35 Bäume, die hier in naher Zukunft Schattenspender sein werden.Und doch hat die geplante Erholungsoase auf dem asphaltierten Montageplatz zum Bau der neuen Linzer Eisenbahnbrücke noch einen Schönheitsfehler: Sie ist eingezäunt und noch nicht für die Öffentlichkeit zugänglich.

Aber das soll sich in ein paar Monaten ändern. Jetzt, da Rasen, Wiese und Bäume noch nicht in dem Ausmaß wie nötig mit dem Untergrund verbunden sind, wäre es kontraproduktiv, schon die Menschen drauf zu lassen, heißt es von Experten. Doch das wird passieren und zusätzlich werden Bänke zum Verweilen an der Donau einladen.

Für Bürgermeister Klaus Luger (SP) und Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne) entsteht hier ein Erlebnisraum mit Freizeitwert, der an der Donau Teil der neuen "grünen Meile" in Urfahr (Donaubucht, Neugestaltung Jahrmarktareal) sein wird.