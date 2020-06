Unternehmer haben es in Zeiten wie diesen nicht leicht. Die Konsumenten üben sich in Zurückhaltung, der Schock des Lockdowns ist vielen Menschen noch besser in Erinnerung, als ihnen lieb ist. Doch auch wenn die Laune zum Flanieren, Einkaufen und Konsumieren erst langsam wieder ansteigt, wagen in Linz Menschen den Sprung in die Selbstständigkeit.