Aufregung um Straßensperre in Steyregg

Die Gemeindestraße führt in ein Wohngebiet mit weit mehr als 100 Haushalten. Dass diese Straße nun am Beginn im Bereich der Windeggerstraße am 10. März von 8 bis 16 Uhr zur Gänze für den Fußgänger- und Fahrzeugverkehr gesperrt wird, hat bei einigen dort wohnenden Bürgern für Unmut gesorgt.

Ziel der Kritik war die Gemeinde, die mittels Verordnung die Sperre der fünfeinhalb Meter breiten Straße aufgrund von „Kran- und Verhubarbeiten“ verfügt hat. Bürgermeister Hans Würzburger und sein Amtsleiter haben noch Dienstag Vormittag nach einer Lösung gesucht - und auch gefunden.

„Die perfekte Lösung gibt es manchmal nicht, aber wir haben nun versucht, die Situation im Sinne der Bürger umzusetzen“, sagt Würzburger im OÖN-Gespräch. Die sieht nun so aus, dass mit dem Grundbesitzer eines Wiesenweges ausgemacht wurde, den Weg für einen Tag so fahrtüchtig zu machen, dass damit eine Umleitung für die Straßensperre zur Verfügung steht.



Grundsätzlich sei aber die Notversorgung außer Streit gestanden, wie Würzburger erklärt. Einsatzfahrzeuge hätten immer vorbei können. Zudem war vorgesehen, dass Bürger, die zum Beispiel gehbehindert sind, auf Kosten der Gemeinde mit einem Shuttle-Dienst von zu Hause bis zur Baustelle gebracht und danach mit dem Taxi weiter zu ihrem Zielpunkt und wieder zurück gebracht worden wären.