Aufregung um rund 20 Bäume in St. Margarethen

LINZ. Umgeschnittene Bäume in St. Margarethen erregten gestern früh die Gemüter von Zeugen.

Wilde Spekulationen geisterten herum. Im Mittelpunkt stand die Frage, warum die rund 20 Bäume nahe der Holzgasse gefällt werden mussten.

Anlass für die Aktion war ein Vorfall vergangene Woche, wie die OÖN erfahren haben: "Da ist eine kranke Esche umgestürzt und hat den Zaun eines Privathauses beschädigt", sagte Günter Haderer, zuständiger Abteilungsleiter für die Forstflächen der Stadt Linz. Die Probleme mit den Eschen seien schon länger bekannt, durch den Befall mit einem Pilz würden die Triebe und Wurzeln der Bäume innerhalb weniger Monate zerstört, sodass die Bäume jederzeit umfallen könnten.

Gefahr im Verzug

"In diesem Bereich war gewissermaßen Gefahr in Verzug, deshalb haben wir die Arbeiten diese Woche zügig durchgezogen", sagt Haderer. Alle Eschen, die Gefahrenpotenzial hatten, wurden umgeschnitten, so der zuständige Abteilungsleiter weiter.

Entfernt wurden zudem einig Erlen, die sich als Einzelbäume in einer Windschneise befunden haben: "Der Wind konnte da relativ gut hineinfahren." Die Gefahr, dass die Bäume umstürzen könnten, sei nun gebannt.

Die Arbeiten konnten gestern abgeschlossen werden, eine Wiederaufforstung des betroffenen Gebietes in St. Margarethen sei vorerst einmal nicht geplant. "Wenn sich die Bäume durch den Samenflug selber verjüngen ist das besser, als wenn wir selbst welche anpflanzen", sagt Haderer. Diese seien widerstandsfähiger und würden etwa die Hitze im Sommer besser aushalten.

