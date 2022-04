Aufregung um Mauer-Sanierung

Auslöser für die Befürchtungen waren Bauarbeiten an der Mayrwiese am Pöstlingberg. Doch diese haben nichts mit einer weiteren Verbauung des Grüngürtels am Linzer Hausberg zu tun, wie die Stadt beteuert, sondern vielmehr mit der Sanierung einer 100 Jahre alten Stützmauer. Aus dieser Mauer sind bereits Steine herausgebrochen und hangabwärts gerollt. Deshalb werden voraussichtlich bis Mitte Mai Sanierungsarbeiten laufen, und für diese Arbeiten wurde eine provisorische und für die Dauer der Arbeiten befristete Baustraße errichtet. Nach Abschluss der Arbeiten verspricht die Stadt eine naturschutzfachlich begleitete vollständige Renaturierung der Baustelle.