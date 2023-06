Aufregung um gefällten Baum beim Lido Sounds Festival

Auf dem Festivalplatz am Urfahranerarktgelände ist offenbar ein Baum "geköpft" worden - entgegen dem ausdrücklichen Verbot der Stadt Linz, wie die Grüne Stadträtin Eva Schobesberger beklagt. Laut ihren Angaben wäre der Baum 30 Jahre alt gewesen. Es habe im Zuge der Vorbereitungen für das Festival immer wieder Begehrlichkeiten gegeben, Bäume zu kappen oder gänzlich zu fällen, um Sichtbeziehungen insbesondere zwischen Bühne und Technikturm zu verbessern. Von allen Verantwortlichen der Stadt wurde unmissverständlich klargestellt, dass das nicht in Frage kommt. "Es ist derart ungeheuerlich, wie verantwortungslos mit den Bäumen am Veranstaltungsgelände umgegangen wird", sagt Schobesberger und kündigt Konsequenzen an.

Menschliches Versagen

Der Veranstalter sprach von "einem Unfall". In einer Aussendung dazu hieß es: "Es war mit der Stadt Linz besprochen, dass wir den Baum ein wenig beschneiden dürfen. Damit die Besucher aus dem Publikumsbereich einen besseren Blick auf ihre Lieblingsbands haben. Aufgrund von Misskommunikation - beschneiden statt abschneiden - ist es zu dem bedauerlichen Vorfall gekommen." Man nehme das "menschliche Versagen natürlich auf unsere Kappe".

