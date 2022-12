Aufregung um Bauarbeiten an der Urfahraner Donaulände

An der Donaulände wird ein Zugangsponton für ein Ausflugsschiff errichtet.

Seit am Urfahraner Donauufer unweit des Ars Electronica Centers Bagger aufgefahren sind, gehen nicht nur im Fluss, sondern auch in den sozialen Medien die Wogen hoch. "Mit Entsetzen musste ich gerade feststellen, dass in Urfahr eine weitere Schiffs-Anlegestelle gebaut wird", schreibt eine Anrainerin auf Facebook. Auch Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP) war überrascht. Zuständig ist er aber nicht.