Aufplasterungen sollen Verkehr beruhigen

Vereinzelt gibt es in Linz schon sogenannte Aufplasterungen, wie hier in der Starhembergstraße.

Während die Linzer Neos versuchen, das Kopfsteinpflaster in Linz "überbauen" zu lassen, damit Rollstuhlfahrer nicht von Stadtteilen wie etwa der Altstadt ausgeschlossen sind (die OÖN berichteten), machen sich die Grünen stark für Aufplasterungen an Kreuzungen und Einfahrten. Die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern ist hier Motor der Forderung, der in einem entsprechenden Antrag der Linzer Grünen für den Gemeinderat formuliert ist.

Aus Erfahrung wisse man, dass Kreuzungen und Einfahrten zu den gefährlichsten Stellen im Straßenverkehr für Fußgänger und Radfahrer zählen. Um das Tempo der Autofahrer zu reduzieren, brauche es baulicher Maßnahmen. Fahrbahnanhebungen in Kombination mit einer anderen Oberflächenstruktur an neuralgischen Stellen würden das Problem deutlich reduzieren, ist Planungssprecher Markus Rabengruber überzeugt.

Der Grün-Politiker zitiert dabei das Kuratorium für Verkehrssicherheit, das in einer Stellungnahme festhielt: „Querungshilfen, bei denen das Niveau der Fahrbahn verändert wird (Anhebung), zählen zu den wirksamsten Maßnahmen zur Reduktion der Geschwindigkeit und zur Erhöhung der Aufmerksamkeit der Fahrzeuglenker.“

Mit dem Antrag im Gemeinderat am 15. Dezember soll Verkehrsreferent Martin Hajart (VP) die städtische Mobilitätsplanung beauftragen, dass Fahrbahnanhebungen künftig als bauliche Standardmaßnahme bei Sanierungen bestehender Verkehrsflächen oder bei Umgestaltungen vorgenommen werden. Dies sei ein Schritt hin zu einer inklusiven Stadtgestaltung, so Rabengruber.

Linz+ für Blinden-Leitsystem

Dass es auf dem Linzer Hauptplatz kein Blinden-Leitsystem gibt, blinde oder sehbehinderte Menschen daher nicht oder nur schwer selbständig etwa von der Straßenbahnhaltestelle zum Linz AG Linien Infocenter oder zum Alten Rathaus gelangen könnten, ist für Gemeinderätin Renate Pühringe (Linz+) unverständlich. Daher stellt sie den Antrag, "unser gemeinsames Wohnzimmer", den Hauptplatz auch für Sehbeeinträchtigte sicher nutzbar zu machen. Dafür müssten vor dem Infocenter und dem Rathaus akustische "Auffindungsbojen" installiert werden, die mittels "Funk-Handsendern" aktiviert werden können. Rund 8000 Menschen seien in Linz blind oder sehbehindert.

