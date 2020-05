Aufmerksame Nachbarin rettete Pensionistin

Die Frau aus dem Bezirk Linz-Land sorgte sich um ihre 78-Jährige Nachbarin, da sie diese schon seit längerer Zeit nicht mehr gesehen hatte und auch ihr Briefkasten schon seit einiger Zeit nicht mehr entleert worden war. Zudem befand sich die Seniorin in einem schlechten gesundheitlichen Zustand. Daher verständigte die 62-Jährige um 18.25 Uhr die Polizei Ansfelden.

Die Beamten zogen nach mehrmaligem erfolglosem Klopfen und Läuten die Feuerwehr zur Türöffnung hinzu, da zu befürchten war, dass die 78-Jährige in der Wohnung war und Hilfe benötigte. Sie wurde schließlich in der Wohnung am Boden liegend und kaum ansprechbar aufgefunden. Die Rettung konnte die Dame stabilisieren. Sie wurde in das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern gebracht.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.