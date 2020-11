Auffahrunfall vor Kreisverkehr

Die 29-Jährige aus Steyr fuhr am Montag gegen 11:30 Uhr auf der L568 Richtung Enns. In der Ortschaft Kristein musste die Frau ihren Wagen vor einem Kreisverkehr verkehrsbedingt anhalten. Eine nachkommende 56-jährige Autolenkerin aus dem Bezirk Linz-Land prallte in der Folge gegen das Autoheck der 29-Jährigen.

Die 29-Jährige wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus Linz gebracht.