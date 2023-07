Auffahrunfall auf der B1 in Traun forderte zwei Verletzte

Zwei Verletzte, erheblicher Sachschaden und Verkehrsbehinderungen: Das ist die Bilanz eines schweren Unfalls am Montag um die Mittagszeit an der Kreuzung der B1 mit der Adalbert-Stifter-Straße in Traun. Der Lenker eines BMWs dürfte einen Lastwagen, der an einer Ampel gehalten hatte, zu spät bemerkt haben. Laut Zeugen soll der Pkw "mit großer Wucht" gegen das Heck des Schwerfahrzeugs gekracht sein.

Das Auto wurde dabei so schwer beschädigt, dass der Lenker von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Traun aus dem Wrack befreit werden musste. Er wurde von Notarzt und Sanitätern versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin konnten das völlig demolierte Fahrzeug selbstständig verlassen. Auch sie wurde zur weiteren behandlung ins Spital gebracht.

Im Bereich der Unfallstelle musste stadteinwärts eine Totalsperre eingerichtet werden. Richtung Wels war die B1 einspurig befahrbar. Für die Dauer der Berge- und Aufräumarbeiten, die gut zwei Stunden in Anspruch nahmen, kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

