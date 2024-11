"Auffälliges Pfeifen und Tosen": Das ist der Grund für den Lärm in Teilen von Linz

Die Arbeiten dürften noch bis in die Nachtstunden dauern.

Über eine unruhige Nacht klagten einige Linzer, die in der Nähe des voest-Werksgeländes wohnen, am Mittwochmorgen. Manch einer wurde von lauten Geräuschen aus dem Schlaf gerissen. Es habe sich angehört, als wäre eine riesige Turbine am Laufen, berichtete etwa ein Ohrenzeuge.

Defekt am Abhitzesystem

Doch was war der Grund für den Lärm im Linzer Süden, der auch im Laufe des Mittwochs immer wieder deutlich hörbar war? Es handelte sich um ein technisches Problem auf dem Gelände der voestalpine. Wegen eines Defekts an den Armaturen des Abhitzesystems der LD-Tiegel im Stahlwerk 3 waren dringende Instandsetzungsarbeiten nötig, informierte der Stahlkonzern am Mittwochnachmittag. Gefahr für die Gesundheit bestehe keine.

Stundenlange Reparaturarbeiten

Mit den ungeplanten Reparaturen, die laut Konzern keinen Aufschub dulden und am Mittwochabend weiterhin andauerten, wurde gegen 2:30 Uhr begonnen. Dazu ist es nötig, das Abhitze-Dampfsystem immer wieder komplett zu entleeren. "Das Ablassen des Dampfes verursacht leider wiederholt ein sehr auffälliges, weithin hörbares, unangenehmes Pfeifen und Tosen", heißt es seitens der Verantwortlichen. Die Arbeiten sollten bis etwa 22:00 Uhr beendet sein. "Die voestalpine Stahl GmbH entschuldigt sich für möglicherweise entstandene Lärmbelästigungen", so die Konzernkommunikation.

