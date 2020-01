Auf zum Eislaufen im Volksgarten

In schneearmen Zeiten wie diesen ist Eislaufen eine wunderbare Alternative zum Skifahren. Ab diesem Samstag kann man im Zentrum von Linz dem Vergnügen auf zwei Kufen frönen. Der Eislaufplatz im Volksgarten geht diesen Samstag um 10 Uhr in Betrieb.

Bis 14.30 Uhr gibt es am Samstag, dem Eröffnungstag, freien Eintritt auf dem Eislaufplatz, um 15.30 Uhr erfolgt die offizielle Eröffnung. Verschiedene Figuren ziehen auf dem Eis ihre Bahn, zum Beispiel das OÖNachrichten-Original Vitus Mostdipf, das Grottenbahn-Maskottchen Sebastian der Drache, das Black-Wings-Maskottchen Gonzo und die Eisprinzessin Antonia.

Die Eisfläche besteht aus zwei miteinander verbundenen Teilen, zusätzlich zur 450 Quadratmeter großen Hauptfläche gibt es einen Eis-Rundweg zwischen den Bäumen im Park, so dass die ganze Eisfläche 800 Quadratmeter groß ist.

Am kommenden Sonntag, 5. Jänner, kann man von 15 bis 16 Uhr ein besonderes Spektakel erleben, denn da gehen die Linzer Perchten aufs Eis. Am Montag, dem Dreikönigstag, wird es dann doppelt zünftig, denn an diesem Tag gehen auch die Bahnen zum Eisstockschießen in Betrieb. Anmeldungen für die Eisbahnen zum Stockschießen sind im Internet unter linzer-eislaufplatz.at möglich.

Für das kulinarische Wohl gibt es den "Schatzbauer" und das Angebot von Familie Schuster. Am Eröffnungswochenende gibt es zusätzlich einen Street-Food-Market.

Geöffnet ist der Eislaufplatz bis 23. Februar. Ebenso bis zu diesem Datum weiter in Betrieb ist die Ice-Magic-Schau. Besitzer der OÖN-card erhalten fürs Eislaufen und Ice Magic Ermäßigungen.

Befürchtungen, dass Rasen und Bäume im Volksgarten durch die Einbauten beschädigt würden, zerstreut der Veranstalter Frank Heijstraten: "Die Eisfläche wird auf Platten errichtet und schwebt so über dem Untergrund."

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.