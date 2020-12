Auf Lokalgäste eingeschlagen: Jugendliche ausgeforscht

Zu der brutalen Tat kam es am 2. September gegen 23 Uhr. In einem Gastgarten eines Lokals in Haid hatten mehrere Jugendliche auf eine auf dem Boden liegende Frau (41) aus Tschechien eingeschlagen. Auch ein 50-jähriger Mann, ebenfalls aus Tschechien, wurde von den jungen Tätern mit Fußtritten und Faustschlägen attackiert. Beide Opfer wurden bei dem Vorfall unbestimmten Grades verletzt.

Wie die Polizei Oberösterreich am Mittwoch bekannt gab, konnten die Täter nun identifiziert werden. Ein 16-jähriger Bosnier, ein gleichaltriger Österreicher, zwei Russen (16, 17) und ein 17-jähriger mit ungeklärter Staatsbürgerschaft nannten kein Motiv für ihre Tat. Zwei der fünf Verdächtigen legten ein Geständnis ab.

