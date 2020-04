Auf familiären Spuren: Friedhubers Enkel gewann europäischen Fotopreis

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Sepp Friedhuber, Biologieprofessor, Weltreisender, preisgekrönter Naturfilmer und -fotograf, hat seinem Enkel Leo Leitenberger nicht nur über die familiären Gene etwas weitergegeben. Er hat den Blick des heute Elfjährigen schon früh für die Natur, die Tiere und das Fotografieren geschult. Die Folge: "Er hat einen guten Blick", sagt der Ansfeldner anerkennend.

Die Bestätigung dafür gibt es jetzt auch schwarz auf weiß: Denn Leo war beim größten europäischen Naturfotowettbewerb "Glanzlichter" einer von zwei Gewinnern des Junior-Awards in der Kategorie bis 13 Jahre. Mit seinem in Slowenien aufgenommenen Bärenfoto konnte er unter 16.000 Einsendungen die Jury beeindrucken.

Mit diesem Bärenbild gewann Friedhubers Enkel einen Preis. Bild: Leo Leitenberger

Siegerehrung musste entfallen

Im Buch zum Wettbewerb hat Friedhubers Enkelsohn eine Seite gewidmet bekommen, die große Siegerehrung am Wochenende fiel leider infolge der Corona-Krise ins Wasser. "Darauf hatten wir uns alle, vor allem Leo, schon sehr gefreut", sagt Friedhuber. Das Feiern muss halt momentan warten. Die Freude über die Auszeichnung bleibt aber groß.

Das Talent mag dem jungen Mann in die Wiege gelegt worden sein, aber sein Opa, der vielgeschätzte Fotograf und Naturvermittler, hat ihn schon dazu gebracht. "Ich bin mit Leo schon von klein an immer in die Natur gegangen", so Friedhuber, "wir haben den Wald mit der Lupe erforscht."

Irgendwann wollte Leo mehr. Er wollte fotografieren wie sein Großvater. Der Lehrmeister staunte nicht schlecht, als dem Enkel beim ersten Ausflug in den Bayerischen Wald gleich ein ausgezeichnetes Luchsbild gelang.

Das jetzt prämierte Bärenfoto entstand vor zwei Jahren. In der Nacht vor der Fahrt nach Slowenien wurde Friedhuber sein vor dem Haus stehender VW-Bus gestohlen. Mit dem Pkw ging es dann nach Süden zum Bärenfotografieren, wo dem jungen Fotografen am zweiten Tag das Bild des am "Lieblingsbaum" aufgerichteten Bären gelang.

Im vergangenen Jahr erfüllte sich ein Wunsch von Leo. "Opa, nimmst du mich mit zu den wilden Tieren nach Afrika?", lautete die Frage. Der "Familienausflug" in die Serengeti brachte viele schöne Bilder, ein Erlebnis für alle Generationen und das Wissen, dass der Enkel öfter auf den Auslöser drückt als der Großvater. Und dabei nicht blind drauflosfotografiert. Sein Blick ist eben geschult.

