Auf Erkundungstour in drei Linzer Parkanlagen

Welche Besonderheiten es in den Linzer Parks zu entdecken gibt, will Barbara Veitl vom städtischen Geschäftsbereich Stadtgrün und Straßenbetreuung Interessierten bei Spezialführungen näherbringen. Diese finden bei jeder Witterung an drei Terminen im September, jeweils von 15 bis 17 Uhr, statt. Die Teilnahme kostet sieben Euro, für Pensionisten, Schüler und Aktivpass-Inhaber gilt mit 3,50 Euro ein günstigerer Tarif. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Den Auftakt macht am 9. September der Rundgang durch den Park der JKU. Startpunkt ist vor dem Schloss Auhof. Am 16. September folgt ein Rundgang durch den 26 Hektar großen Landschaftspark in der Solar City, der in die Traun-Donau-Auen übergeht. Treffpunkt ist hier die Straßenbahnhaltestelle Solar-City-Zentrum, Lunapark. Zum Abschluss geht es am 28. September in die Stadtgärtnerei und die Baumschule (Treffpunkt: Bancalariweg 41).

"Die Linzer Parkanlagen faszinieren durch ihre Vielfalt. Nutzen Sie die Gelegenheit und begeben Sie sich mit einer Spezialistin an Ihrer Seite auf Erkundungstour, um die Besonderheiten zu erleben", wirbt Klimastadträtin Eva Schobesberger (Grüne) um Teilnehmer.