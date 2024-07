Auf dieses Derby freut sich ganz Traun

In der Saison 2022/23 ist der ATSV St. Martin/Traun noch knapp gescheitert. Erst im Rückspiel der Relegation platzte der Traum vom Aufstieg. Heuer aber ist alles nach Plan verlaufen. Die Trauner wurden Meister und sind nach 26 Jahren in der zweiten Klasse zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte erstklassig geworden – und das souverän. Trotz starker Rivalen wie Babenberg, Steyregg oder Puchenau beendete der ATSV St. Martin/Traun die Hinrunde als Herbstmeister.