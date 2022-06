Als vor 20 Jahren die Jugendnotschlafstelle UFO eröffnete und Wolfgang Waldburger mit seiner Arbeit begann, stand diese unter vielen Fragezeichen und der Unsicherheit, wie das alles laufen würde. Denn eine Einrichtung wie diese gab es bis dato nicht – und auch heute noch ist sie oberösterreichweit die einzige ihrer Art. Die Fragezeichen waren nach wenigen Diensten verschwunden, die Begeisterung für die Arbeit ist geblieben.

Die Gründe, warum Jugendliche und junge Erwachsene das UFO, das im Auftrag der Kinder und Jugendhilfe arbeitet, in der Urfahraner Hauptstraße aufsuchen, sind vielfältig, sagt Waldburger und nennt als Beispiele Gewalt in der Familie, Arbeitslosigkeit und Suchtmittelmissbrauch. Dem UFO-Leiter ist es wichtig, dass der Zugang ein "niederschwelliger" ist, jeder sei hier willkommen, auch mit Haustier: "Auf die Straße setzen wir niemanden." Die Zahl der Nächtigungen ist auf 90 pro Lebensphase (14 bis 18, 18 bis 21 und 21 bis 24 Jahre) beschränkt.

Drei Regeln gelten im Haus

Geöffnet ist täglich von 18 bis 9 Uhr, zehn Betten (je fünf pro Geschlecht) stehen zur Verfügung plus sechs Notbetten. Das UFO-Team besteht aus sieben Mitarbeitern, unterstützt werden die Sozialarbeiter und Sozialpädagogen unter anderem von einer Ärztin und einem Jobcoach.

Drei Regeln gilt es für all jene zu befolgen, die im UFO bleiben wollen, das, wie Waldburger sagt, ein "gewalt- und drogenfreier" Raum sein soll. Die erste: Keine Gewalt, auch nicht verbal. Die zweite: Keine Waffen. Die dritte: Kein Alkohol oder Drogen im Haus.

1800 Bewohner im Alter zwischen 14 und 24 Jahren haben seit der Eröffnung 2002 im UFO genächtigt, 19.000 junge Menschen haben das Beratungsangebot in Anspruch genommen.

Eine von ihnen ist Anna (Name von der Redaktion geändert), die vor mehreren Jahren als damals 18-Jährige erstmals das UFO aufsuchte und für 90 Tage blieb. Familiäre Konflikte, Arbeitslosigkeit, Drogensucht – Probleme gab es damals viele.

Die Hemmschwelle, die Hilfe anzunehmen, war zunächst groß, die Notschlafstelle war in Annas Vorstellung nicht mehr als ein Matratzenlager. Schnell war ihr klar, dass dem nicht so ist. "Ich habe das sehr geschätzt, dass immer wer zum Reden da war", erinnert sie sich zurück.

Später erhielt die junge Frau im Rahmen des Projektes "Housing First" ihre erste Wohnung, mittlerweile hat die jetzige Einzelhandels- und Bürokauffrau einen erfolgreichen Entzug hinter sich, ihre Schulden ist sie los, das Verhältnis zu ihrer Familie hat sich verbessert. Der Weg dorthin war nicht immer einfach, ihre Botschaft an andere Betroffene: "Haltet euch ein Ziel vor Augen und zieht es durch. So eine Hilfe bekommt man nicht oft."

Nicht belehren und schon gar nicht zwingen ist das Credo im UFO, Unterstützung gibt es bei der Arbeitssuche genauso wie bei der Drogenentwöhnung. Kooperationen gibt es viele, beispielsweise mit der ARGE Trödlerladen.

Um Vertrauen aufzubauen, wird viel gespielt, gemeinsam gekocht und Zeit verbracht – sofern von den Bewohnern gewünscht. Die Auswirkungen der Corona-Krise erschweren diesen Zugang. Etwas gemeinsam zu unternehmen, "müsse erst wieder gelernt werden", sagt Waldburger, die Jugendlichen waren teils stark isoliert. Wie massiv die Folgen der Pandemie letztlich sein werden, könne derzeit (etwa mit Blick auf die Drogenthematik) noch nicht abgeschätzt werden. Der Bedarf auf Hilfe bei psychosozialen Problemen sei jedenfalls im Steigen.

Mit Corona haben zudem die digitale Welt und damit das Smartphone noch stärker an Bedeutung gewonnen, auch darauf gelte es zu reagieren. Und noch etwas hat sich verändert: Die Hilfesuchenden werden immer jünger, teilweise sind sie erst 12 Jahre alt.

Das UFO selbst sieht sich übrigens als "nach außen ruhige" Einrichtung, entgegen der üblichen Gepflogenheiten wird das 20-Jahre-Jubiläum am 23. Juni (von 14 bis 18 Uhr) trotzdem groß gefeiert.