„Auf die Plätze, fertig, los!“ im 15-Sekunden-Takt

Acht Kilometer lang ist die Distanz, die die Sportler zurücklegen müssen. Gemeinsamen Start gibt es keinen: Alle 15 Sekunden wird ein Läufer auf die Strecke und somit auf Verfolgungsjagd geschickt.

Start und Ziel ist am Parkplatz vor dem Seerestaurant „Das L“ am Pleschinger See, beim Damm ist ein Wendepunkt eingerichtet. Los geht es am Sonntag um 10 Uhr. Die Startnummern werden von 9 bis 9.45 Uhr vor Ort ausgegeben. Kurzentschlossene können sich zu dieser Zeit nachnominieren lassen. Nach der Siegerehrung ist beim Frühshoppen dann feiern angesagt.