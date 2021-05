Auf die Plätze, fertig, los bei Linzer Laufführungen

Allen voran die Linzer selbst will er dafür begeistern, ihre Heimatstadt im Laufschritt zu erkunden.

An potenziell Interessierten sollte es nicht mangeln, so Kreyci: "In der Stadt sieht man viel mehr Läufer als vor der Coronakrise". Er will nun neu durchstarten, gelaufen wird jeden Freitag um 14 Uhr (eine Anmeldung ist nötig), und zwar zur Tabakfabrik. Auch die Stadtspaziergänge der Linzer Fremdenführer starten wieder, hier wird Kreyci ebenso im Einsatz sein. Allerdings in gemütlichen Schritten, gelaufen wird dort nicht.