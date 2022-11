"Auf der Nibelungenbrücke soll kein Auto mehr fahren"

Ist im Herbst 2024 erst einmal die Westring-Brücke fertiggestellt und befahrbar, dann soll die Linzer Nibelungenbrücke gänzlich für den Autoverkehr gesperrt werden. Die Brücke sollte (neben der Straßenbahn) den Radfahrern und Fußgängern zur Verfügung stehen. Mit dieser Forderung ließ gestern Klimastadträtin Eva Schobesberger (Grüne) am Rande einer Pressekonferenz aufhorchen.

Es ist eine radikalere Variante zu der seit Jahren von mittlerweile drei verschiedenen Verkehrsreferenten – Markus Hein (FP), Bernhard Baier und Martin Hajart (beide VP) – in Aussicht gestellten Sperre einer Fahrspur der Brücke für den Radverkehr.

"Wir stehen mitten in der Klimakrise", sagte Schobesberger und sieht den Handlungsspielraum immer kleiner werden. Es gebe zwar ein Umdenken bei den politisch Verantwortlichen in der Stadt, aber "wenn es um das konkrete Tun geht, dann müssen wir erst in die Gänge kommen".

Statt weiter Straßen zu errichten und Bäume zu opfern, müsste Linz den Menschen Platz und Raum zurückgeben, forderte Schobesberger. Dem zu erwartenden Aufschrei der Autofahrer und ihrer Unterstützer begegnet die Stadträtin mit dem Hinweis, dass durch die neuen Brücken zwei Fahrspuren mehr für den Individualverkehr zur Verfügung stehen würden als zuvor mit den drei alten Brücken.

Angesichts von Millionen Euro, die "kontraproduktiv in überholte Autobahnprojekte investiert" würden, sollte angesichts von Klima- und Energiekrise sowie Teuerung der Umstieg in Richtung klimaneutrale Stadt gefördert werden.

Hier bietet Linz aus dem Umweltressort vier neue Förderungen an: Energieberatung für Vereine, E-Carsharing für Privatinitiativen, Solargründächer und die Errichtung von Ladeinfrastruktur für den mehrgeschoßigen Wohnbau. Zusammen mit bestehenden Förderungen – vom Lastenrad bis zu Heizungsumstellungen und Innenhofbegrünung – werden insgesamt 275.000 Euro aus dem Energiespar- bzw. Umweltfonds der Stadt jährlich ausgezahlt. Diese Fördersumme werde zur Gänze ausgeschöpft.

Die VP und das Klimaticket

Geht es nach der Linzer ÖVP, muss das Klimaticket deutlich günstiger werden. Mit den Kernzonen (Linz, Wels, Steyr) kostet es in Oberösterreich derzeit 695 Euro. Verkehrsreferent Martin Hajart schwebt vor, dass der Preis (inklusive Kernzonen) künftig nur mehr bei 365 Euro liegen soll. Möglich werden soll das mit Unterstützung des Bundes.

Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) sei gefordert, hier tätig zu werden, gerade in Zeiten, in denen die ÖBB einmal mehr den wichtigen viergleisigen Ausbau zwischen Hauptbahnhof und Kleinmünchen verschoben haben. Neuer angepeilter Fertigstellungstermin ist wie berichtet 2032. Von einer Preisreduktion würden das Klima, die Menschen und die ganze Stadt profitieren, ist Hajart überzeugt.