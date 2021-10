Auf der Brücken-Baustelle wachsen bald wieder Bäume

Anschauungsunterricht, wie schnell eine Betonfläche wieder begrünt werden kann, liefert die Stadt Linz derzeit auf dem Areal neben der Neuen Eisenbahnbrücke. Es erinnert nicht mehr viel an den Platz, auf dem die Bögen der neuen Brückenkonstruktion zusammengebaut wurden. Die Vorbereitungsarbeiten für die Erholungsfläche am Urfahraner Donauufer sind abgeschlossen.

Der Naherholungsraum, der der Linzer Bevölkerung praktisch wieder zurückgegeben wird, ist vor allem aus der Luft schon deutlich zu erkennen. Die Rasensaat für die geplante halbkreisförmige Grünfläche Richtung Donauufer ist bereits erfolgt. In den kommenden Wochen sollen Baumpflanzungen durch die Stadtgärten erfolgen und die ehemalige Montagefläche wieder gänzlich verschwinden lassen.

Insgesamt werden 35 Bäume, 55 Sträucher und etwa 180 Stauden gesetzt, die hier eine Oase der Erholung entstehen lassen sollen. Geplant ist eine zweireihige Allee. Auch die Böschung Richtung Donau wird noch begrünt. Am Wasser wurden auch zwei breite Sitz-Stufen angelegt. Die Vorsprünge, die ins Wasser ragen und die in der Fachsprache Kurzbuhnen genannt werden, sind bereits länger für die Bevölkerung zu sehen. Ihre Funktion ist auch klar: Sie verlangsamen die Strömung und bieten Wassertieren Rückzugsmöglichkeiten.

Bis zum Jahresende sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, so richtig in den Genuss der neuen Erholungsfläche werden die Menschen an der Donau dann wohl zu Beginn des Frühlings im kommenden Jahr kommen.

Was hier in relativer kurzer Zeit wieder renaturiert wurde, macht Appetit auf mehr. In das Insel-Projekt auf dem Jahrmarktgelände ein Stück donauaufwärts sollte auch bald Bewegung kommen. Wie berichtet, will das Architekturkollektiv G.U.T. die Einreichplanung noch heuer fertigstellen.